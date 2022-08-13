При обрушении сцены на фестивале в Испании один человек погиб, 40 - пострадали

105

Число пострадавших в результате обрушения сцены и нескольких конструкций на фестивале Medusa в муниципалитете Кульера в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 40, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Efe.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых в результате частичного обрушения сцены из-за сильного ветра.

"Число пострадавших на фестивале Medusa в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", - передает агентство на своей странице в Twitter.

Фото: AP Photo / Daniel Ochoa de Olza / РИА Новости