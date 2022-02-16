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Президент США Джо Байден обратился к россиянам со словами "вы не наши враги"

16 февраля 2022 09:28
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Президент США Джо Байден обратился к россиянам со словами "вы не наши враги"

Президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав не бояться Соединенных Штатов, НАТО или Украины.

"Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", — сказал глава Белого дома, выступая со специальным обращением.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, сообщает РИА Новости.

Фото: Википедия

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