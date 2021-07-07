Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию

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Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом говорится в среду в заявлении и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, передает ТАСС.

"Примерно в час ночи со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на частную резиденцию президента республики и смертельно ранила его", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь.

Жозеф решительно осудил "этот бесчеловечный и варварский акт". Он призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

Фото: Alex Wong/Getty Images/ТАСС