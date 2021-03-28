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Президент Египта распорядился начать разгрузку контейнеровоза Ever Give

28 марта 2021 23:44
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Глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al-Arabiya подтвердил, что такой сценарии прорабатывается.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать разгрузку контейнеровоза Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал, сообщил телеканал Extra News, передает РИА Новости.

В свою очередь, глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al-Arabiya подтвердил, что такой сценарии прорабатывается.

"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы сдвинуть корабль, двумя способами — буксировкой и дноуглубительными работами. <...> Мы готовимся к третьему сценарию — уменьшению груза на корабле". 

 

Фото:   REUTERS / Suez Canal Authority / РИА Новости

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