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Джонсон занимал пост премьера Британии с лета 2019 года. Он будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера Консервативной партии.
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Премьер-министр Великобритании Джонсон объявил об отставке

7 июля 2022 23:31
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Джонсон занимал пост премьера Британии с лета 2019 года. Он будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера Консервативной партии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства. Трансляцию его выступления на Даунинг-стрит вел телеканал Sky News, передает РБК.

Борис Джонсон сказал, что желание консервативной партии — чтобы у нее был новый лидер и, следовательно, новый премьер.

«Я продолжу исполнять обязанности, пока не будет нового лидера», — заявил он.

«Я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно отказываться от лучшей работы в мире, но придется», — отметил политик.

Джонсон также заявил, что гордится «достижениями своего правительства», в том числе завершением процесса Brexit (выход Британии из ЕС), борьбой с COVID-19 и внедрением вакцин от него. Он сказал, что «больно не довести дело до конца», но отметил, что в политике нет никого незаменимого.

В своей речи Джонсон также упомянул Украину. «Я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется», — сказал он.

Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года, или в общей сложности два года и 349 дней. Он один из глав британского правительства с самыми короткими сроками на посту с 1900 года, отмечает Би-би-си. Лидер списка — Эндрю Бонар Лоу, который проработал 209 дней. Предшественница Джонсона — Тереза Мэй — была премьером три года и 11 дней.

До назначения премьером Джонсон был главой британского МИДа, а также мэром Лондона.

Отставка Джонсона последовала за увольнением десятков сотрудников правительства Британии на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Последний устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Когда это стало известно, Пинчер извинился и подал в отставку.

Также выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал, что в отношении него проводилось парламентское расследование о домогательствах. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера.

В 2021 году Джонсон оказался в центре скандала из-за публикаций о проведении вечеринок для членов правительства Британии во время локдауна, введенного из-за пандемии. В июне 2022 года в Консервативной партии по инициативе 50 депутатов прошло голосование по вопросу о недоверии Джонсону. Большинство консерваторов проголосовали против предъявления вотума (211), за — 148. В итоге Джонсон сохранил пост лидера партии и должность премьера.
 

Фото: Phil Noble / Reuters / РБК

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