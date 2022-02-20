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Премьер-министр Великобритании допустил возможность крупнейшей войны в Европе с 1945 года

20 февраля 2022 10:37
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Премьер-министр Великобритании допустил возможность крупнейшей войны в Европе с 1945 года

Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам главы британского правительства, существуют признаки того, что РФ «в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию».

«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», — приводит «Би-би-си» слова Джонсона.

Он добавил, что российские войска якобы планируют окружить Киев. При этом Джонсон отметил, что при подобных гипотетических действиях пострадают «не только украинцы, но и россияне», пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день представитель Елисейского дворца выразил мнение, что сил России достаточно, чтобы начать «вторжение» на территорию Украины в любое время. Он подчеркнул, что «военная акция против Украины принесла бы войну в центр Европы».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что «все признаки говорят о том, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину».

В тот же день министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина может столкнуться с наихудшим сценарием российского вторжения уже на следующей неделе. По словам главы МИД Великобритании, за последнюю неделю Евросоюз стал свидетелем «удвоения дезинформации и операций под чужим флагом в Донбассе», сообщают "Известия".

Фото: REUTERS/Matt Dunham

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