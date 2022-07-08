Я нашел ошибку
Главные новости:
Штраф за неосторожное обращение с огнем от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч для юридических лиц.
Граждан региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах
Центральное мероприятие прошло на Самарской набережной.
Впервые в регионе прошел фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
Каллас занимала пост главы правительства с января 2021 года. 
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке
Уникальный шторм «деречо» — мощный ветер со скоростью до 159 км/ч.
Зеленый шторм накрыл целый штат США
На площадке были случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви, сообщили в Минпромторге.
Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта
Всего под ограничительные меры попали 29 физических и 15 юридических лиц.
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и известных журналистов
Жительница курорта получит ключи через четыре дня.
Ульяновский автозавод решил подарить сочинке новый УАЗ, взамен  унесенного стихией в открытое море 
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Бывшего главу Главного бюро медико-социальной экспертизы СО будут судить
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.14
0.23
EUR 64.13
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке

8 июля 2022 21:32
118
Каллас занимала пост главы правительства с января 2021 года. 

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку, сообщает РБК со ссылкой на издание Delfi.

«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, то было бы много шума и недовольства», — сказала она и отметила, что члены партии Isamaa («Отечество») хотят как можно скорее сформировать новое правительство.

Каллас объявила об отставке в тот же день, когда Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия достигли соглашения о формировании правящей коалиции, писало ERR.

Спустя месяц после начала переговоров три партии договорились полностью перевести систему образования в детских садах и школах на эстонский язык в 2024 году. Они согласились провести реформу рынка электроэнергии и выплачивать потребителям компенсацию, чтобы смягчить повышение цен. Также политики одобрили идею увеличить размер детских пособий.

Предыдущая правящая коалиция, куда входили Центристская партия и Партия реформ, распалась 3 июня из-за разногласий насчет законопроекта о модернизации детских садов, заявил президент Алар Карис. Каллас предложила лишить должностей всех представителей Центристской партии в правительстве, президент подписал указы об их увольнении.

Кая Каллас вступила в Партию реформ Эстонии в 2010 году и через год была избрана в эстонский парламент. С 2014 по 2018 год была депутатом Европейского парламента, заместителем председателя делегации в комитете по сотрудничеству ЕС — Украина.

Она заняла пост премьер-министра в январе 2021 года после отставки правительства Юри Ратаса. Каллас стала первой женщиной на этой должности в Эстонии. При ней половину министерских мест заняли женщины.

После того как Россия начала военную операцию на Украине, премьер-министр обещала поддержать Киев как с политической, так и с материальной точки зрения. Она выступала за принятие Украины в Евросоюз.

 

Фото: Сергей Гриц / AP / РБК
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По итогам встречи была достигнута договоренность о совместном развитии консерваторского образования в регионе, в частности, особое внимание будет уделено Тольятти.
8 июля 2022  17:09
Дмитрий Азаров договорился о сотрудничестве Самарской области с Российской академией музыки имени Гнесиных
248
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
8 июля 2022  10:00
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
296
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления.
7 июля 2022  20:11
Дмитрий Азаров на заседании Совета ПФО внес предложения по доработке действующих мер поддержки экономики 
429
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
7 июля 2022  12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
1793
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
7 июля 2022  10:49
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
431
Весь список