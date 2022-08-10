57

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.

Специальное заседание кабинета министров началось в 11.30 по местному времени (05.30 мск).

Как ожидается, в скором времени станет известно о новом составе правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.

Изначально перестановки ожидались в начале сентября, однако Кисида решил провести их сейчас в связи с намерением ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", необходимостью принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также ради того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента, пишет РИА Новости.