Пожары на Гавайях сравнили по значимости с событиями 11 сентября 2001 года

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Природные пожары на Гавайях стали таким же потрясением для их жителей, как события 11 сентября 2001 года для всех Соединенных Штатов. Об этом 20 августа рассказал представитель спасательной службы Стивен Бьюн.

«Это священное и особое место для жителей Мауи, и все на этом острове, по крайней мере, знали, если не любили, кого-то из этого сообщества. Это очень личная вещь. Так что это мало чем отличается от 11 сентября, которое было очень личным для Нью-Йорка и страны», — приводит его слова газета New York Post.

По его словам, многие спасатели потеряли свои собственные дома во время пожара и теперь обследуют разрушенные здания, которые сами посещали в прошлом.

«Это было довольно мощно и довольно впечатляюще — думать, что они потеряли всё, и здесь они всё еще работают изо дня в день. Многие из тех, кто откликнулся на события 11 сентября, сказали, что здесь много общего, пепел и разрушения», — отметил Бьюн.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в истории по числу жертв. Террористы-смертники захватили четыре самолета с пассажирами и направили их на здания в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайна. Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 110 человек.

Власти округа Мауи сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек, пишут "Известия".