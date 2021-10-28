Потерявшийся в горах американец сутки не брал звонки спасателей из-за незнакомого номера

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Американский турист, заблудившийся в горах штата Колорадо, целый день игнорировал звонки от спасателей, поскольку они поступали с незнакомого ему номера. Об этом сообщает чрезвычайная служба округа Лейк на своей странице в Facebook.

18 октября в 20:00 в поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что турист, который отправился на восхождение на гору Эльберт в 09:00, не вернулся с маршрута к назначенному времени. С мужчиной попробовали связаться по мобильному телефону, однако никто не отвечал на звонки. Тогда на помощь американцу выдвинулась спасательная бригада.

Обширные поиски, развернутые в горном районе, включая саму вершины горы Эльберт, продлились до трех часов ночи и возобновились на следующий день в 07:00. Около 09:30 спасателям поступила информация, что потерявшийся турист благополучно вернулся к месту своего проживания — в итоге мужчина нашелся спустя 24 часа.

Как оказалось, с наступлением темноты он сбился с обратной дороги и провел всю ночь в ее поисках, а трубку путешественник не брал, поскольку не хотел отвечать на незнакомые номера. На следующее утро туристу удалось самостоятельно найти свой автомобиль и уехать домой — как отметили в чрезвычайной службе, американец «не подозревал, что его кто-то ищет», сообщает Лента.