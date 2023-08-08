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Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа

8 августа 2023 20:09
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Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG), имеющий диаметр до 960 метров, пролетит мимо Земли 23 августа на расстоянии примерно 6 миллионов километров. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

По информации с сайта, астероид максимально приблизится к Земле 23 августа в 08:18 UTC (11:18 мск). Прогнозируется, что минимальное расстояние между астероидом и нашей планетой составит около 0,04 астрономической единицы, что эквивалентно приблизительно 6,1 миллиона километров.

Объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы или 7,5 миллионов километров, считаются потенциально опасными. Ученые оценивают диаметр астероида 6037 (1988 EG) в диапазоне от 430 до 960 метров. Его скорость составляет 14,25 километра в секунду, пишет МК.

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