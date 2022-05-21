Поставки российского газа в Финляндию приостановлены

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Россия прекратила поставлять газ в Финляндию в субботу, 21 мая, сообщает РИА Новости.

«Энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector», — заявили в министерстве занятости и экономики Финляндии.

Ранее Финляндия отказалась осуществлять оплату за газ в рублях, в связи с чем дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» пообещала отстаивать свои интересы по данному вопросу в арбитражном суде. Страна не внесла деньги за поставленный в апреле газ до конца рабочего дня 20 мая, в связи с чем Россия пообещала приостановить дальнейшие поставки.