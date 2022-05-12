Посольство РФ в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося в Чунцине самолета

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Посольство России в Китае в настоящее время выясняет, были ли граждане РФ на борту пассажирского самолета, загоревшегося в четверг в аэропорту китайского Чунцина (юго-запад КНР). Об этом заявил ТАСС пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в Ньингчи (Тибетский автономный район), в четверг в 08:09 по местному времени (03:09 мск) во время взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта "Цзянбэй" города Чунцин и загорелся в носовой части. На борту находились 122 человека, среди них 113 пассажиров и девять членов экипажа, все они были оперативно эвакуированы и находятся в безопасности. По меньшей мере 40 человек пострадали, им оказана медицинская помощь. Причина инцидента устанавливается.

В настоящее время международный аэропорт "Цзянбэй" Чунцина восстановил работу в штатном режиме.