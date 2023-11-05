Посольство Китая в США ответили на обвинения Вашингтона в контрабанде панголинов

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Пекин призвал не портить его репутацию и заявил, что исполняет обязательства по защите панголинов, препятствует контрабанде и нелегальной торговле.

«Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР»,— сказал пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй «РИА Новости». Он отметил, что Китай продолжит сотрудничать с международным сообществом и предпринимать «прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой».

Президент США Джо Байден ранее пригрозил Китаю санкциями для спасения панголинов. В уведомлении Конгрессу он написал, что этих животных в КНР отлавливают и перевозят контрабандой чаще, чем носорогов, слонов и тигров вместе взятых. Глава государства намерен принять меры «для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания». Господин Байден поручил своей администрации провести по теме переговоры с Пекином и добиться «полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел», пишет Коммерсантъ.