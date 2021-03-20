Посол РФ поблагодарил американцев, которые в письмах извинились за необдуманные заявления Вашингтона  

75

Посол России Анатолий Антонов в пятницу поблагодарил граждан США, направивших в посольство письма в поддержку дружественных отношений между странами. По его словам, американцы в них приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Москвы, передает ТАСС.

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации", - говорится в заявлении главы российской дипмиссии, размещенном на странице посольства в Facebook.

"Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился", - убежден Антонов.

"Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений", - добавил дипломат.

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС