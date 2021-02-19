Посадка марсохода "Персеверанс" прошла в заданном районе

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По словам представителя НАСА Аллена Чена, марсоход соприкоснулся с поверхностью планеты в полутора километрах к юго-востоку от центра заданного района.

Чен отметил, что автоматизированная система поиска места определила удачное и относительно ровное место для посадки. Почти сразу после посадки марсоход переслал два снимка.

Специалисты НАСА рассчитывают с помощью "Персеваранс" обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель "Атлас-5" с марсоходом стартовала в июле прошлого года с космодрома на мысе Канаверал. Аппарат должен поместить образцы грунта в 40 специальных контейнеров.

Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход, а далее образцы подберет ещё один аппарат, который должен доставить их на Землю в 2030-е годы, передает Радио Маяк.