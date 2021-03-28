Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, провалилась

73

Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить сегодня во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.

Накануне снять контейнеровоз с мели пытались десять буксиров. Ситуация осложнялась размерами судна и числом контейнеров на нем. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из Китая в Нидерланды, сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Число судов, ожидающих прохода через канал, достигло почти 320-ти. В пробку также попали танкеры с российской нефтью. На фоне сообщений о пробке подорожала нефть североевропейской марки Brent.