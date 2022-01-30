Попытка отключения России от международной платежной системы SWIFT названа ошибкой

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Попытка отключения России от международной платежной системы SWIFT принесла бы проблемы Евросоюзу. "Это грозит крушением всей системы и вероятным переходом на китайский аналог", – заявил в интервью Die Welt председатель немецкой партии Христанско-демократический союз Фридрих Мерц.

Еще одна ошибка, которую Евросоюз может совершить в отношении России, заключается в попытках подписать соглашение об ассоциации с Украиной. Оно нарушает торговые договоренности между Киевом и Москвой, отметил Мерц. Ранее он уже предупреждал, что возможное ограничение доступа России к системе SWIFT может стать «атомной бомбой» для мирового рынка. Спад в этом случае ощутят все экономики, включая немецкую. Тотально пострадает мировая торговля, передает Радио Маяк.