Пользователи Twitter проголосовали за увольнение Илона Маска

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Большинство участников опроса, в котором Илон Маск попросил их решить свою судьбу на посту генерального директора Twitter, высказались за его отставку. Многие инвесторы, финансировавшие покупку миллиардером соцсети, теперь пребывают в шоке.

В понедельник Маск опубликовал в своем твиттере опрос о том, нужно ли ему покинуть пост главы компании. В голосовании приняли участие более 17,5 млн человек. 57,5% высказались за уход миллиардера, 42,5% – против.

Предприниматель ранее пообещал, что подчинится "гласу народа", каким бы ни был исход голосования. Сам факт проведения такого опроса и его результат стали ударом для многих инвесторов, участвовавших в финансировании 44-миллиардной сделки.

"Инвесторы Twitter разделились на два лагеря: тех, кто считает, что все в порядке, и перенесших инсульт", – цитирует "Интерфакс" американское издание Axios. Исходно предполагалось, что Маск будет руководить соцсетью от нескольких месяцев до полугода, а после этого переходного периода уступит пост кому-то еще.

При этом, пишет издание, преемника в компании пока не выбрали. Неизвестно и то, выполнит ли Маск свое обещание уйти с поста немедленно, либо запустит процесс поиска нового руководителя Twitter.