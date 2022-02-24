Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе.

70

Люди жалуются, что не могут подключиться к серверу, не получается отправить сообщения. В том числе это отмечается в Москве и Киеве.

Мессенджер Telegram работает со сбоями во многих странах. Жалобы пользователей по всему миру фиксирует сайт Downdetector, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации ресурса, сбои начались примерно в 09:00 мск. К 10:00 было зафиксировано уже почти 400 жалоб. Чаще всего сообщается о проблемах с подключением к серверу. Примерно треть пользователей жалуются на проблемы с приложением, более 20% — на проблемы с получением сообщений. Сервис работает со сбоями в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, пишет Лайф.