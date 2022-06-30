Польша завершила строительство 5-метрового забора на белорусской границе

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Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил журналистам в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Предполагалось, что длина забора составит 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию планировалось оснастить камерами ночного видения, датчиками движения.

"Это заграждение было построено в начале лета, как я обещал. Начинается лето, и это заграждение закончено точно так, как мы обещали", - сказал Моравецкий.

Он заявил, что если бы заграждение не было построено, то сложная миграционная ситуация отвлекала бы Польшу от помощи Украине.

"Сегодня наши сотрудники силовых служб должны были бы концентрироваться на обеспечении внутренней безопасности и безопасности этой границы. Благодаря прозорливой политике сегодня мы можем концентрироваться на том, что является нашим и европейским наивысшим приоритетом – на помощи сражающейся Украине", - сказал Моравецкий.

В свою очередь главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага сообщил, что для строительства заграждения было использовано 49 тысяч тонн стали. По его словам, в настоящее время идет оборудование заграждения электронными системами безопасности. В частности, будут установлены 2,5 тысячи камер наблюдения.

Фото: Michal Dyjuk / AP / РБК