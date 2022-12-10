Польша подписала контракт на возведение электронного забора на границе с Россией

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Погранохрана Польши подписала контракт на возведение электронного заграждения протяженностью 199 км на границе с Россией. Договор на сумму $82 млн подписан с компанией TELBUD, сообщается 9 декабря на официальном сайте погранохраны.

Как следует из сообщения, компания TELBUD базируется в Познани. Заключенный контракт предусматривает проектирование и создание комплекса взаимосвязанных электронных устройств с их программным обеспечением. В частности, планируется использовать датчики, которые будут осуществлять сбор, обработку и передачу информации в непрерывном режиме независимо от рельефа местности и погодных условий, пишут "Известия".

Уточняется, что электронное заграждение должно охватить всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где уже есть охранные электронные устройства. Оно позволит выявлять преступления на границе, включая незаконную миграцию и контрабанду товаров, отметили в ведомстве.