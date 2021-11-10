Польша хочет ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов

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Польша убеждает коллег по ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с ближнего востока, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы депутатов парламента во вторник.

"Министры Рау и Каминьский (глава МИД Збигнев Рау и глава МВД Мариуш Каминьский обсуждают со своими коллегами в ЕС вопрос о том, чтобы провести решительную акцию, связанную с авиалиниями, которые используются для нужд трансфера людей с Ближнего Востока", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает РИА Новости.