Полиция: состояние двух пострадавших при стрельбе на митинге Трампа критическое

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Два человека, получившие огнестрельные ранения на митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания, по-прежнему находятся в критическом состоянии.

На пресс-конференции представитель полиции штата Джордж Бивенс сообщил, что всего в результате ЧП пострадали три человека, не считая экс-президента США. Двое тяжело ранены, мужчина, стрелявший в Трампа, убит. По словам Бивенса, ранения получили взрослые мужчины.

Стрельба на митинге сторонников Трампа произошла 13 июля в городе Батлер (штат Пенсильвания). Бывший президент был ранен. По словам Трампа, он потерял много крови. СМИ сообщили, что политика уже осмотрели врачи, после чего он покинул медицинское учреждение, пишет Смотрим.