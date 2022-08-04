Полиция Шри-Ланки арестовала председателя профсоюза учителей Сталина за организацию восстания

110

Правоохранительные органы Шри-Ланки арестовали председателя профсоюза учителей Джозефа Сталина, которого считают одним из организаторов антиправительственных акций против повышения цен на энергоносители, пишут "Известия". Об этом 4 августа сообщает издание Proleter Gündem.

Согласно данным портала, полный тезка Иосифа Сталина был в первых рядах во время недавних волнений на острове, в ходе которых бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны и ушел с занимаемой им должности.

«Джозеф Сталин, секретарь Союза учителей Шри-Ланки, стал самым высокопоставленным активистом, арестованным в прошлом месяце в ходе разгона демонстрантов, вынудивших Раджапакса бежать», — сообщает издание.

Фото: Proleter Gündem/"Известия"