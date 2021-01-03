Полицейский в США оплатил продукты двум женщинам, заподозренным в магазинной краже

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Сотрудник полиции в городе Сомерсет (штат Массачусетс) не стал предъявлять обвинения двум заподозренным в магазинной краже женщинам, а вместо этого заплатил за их продукты, передает ТАСС. Как отмечает в субботу газета The Hill, начальство похвалило стража правопорядка за принятое решение.

Персонал магазина вызвал полицию после того, как заметил, что покупательницы с двумя малолетними детьми пробили не все свои покупки, прежде чем сложить их в сумки. Прибывший на место полицейский Мэтт Лима решил выяснить мотив совершения проступка. Оказалось, что женщины находятся в трудном финансовом положении и преследовали цель накормить своих детей.

Лима ограничился выпиской уведомления о запрете посещения данного магазина и приобрел из личных средств подарочный сертификат на сумму $250, чтобы женщины смогли купить продукты в другом магазине. Полицейский мотивировал свои действия тем, что сам является отцом двух дочерей. По словам его начальника Джорджа Макнила, решение Лима является примером того, что "значит защищать общество и служить ему".

Фото: pixabay