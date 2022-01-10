Почти 8 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков

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В Казахстане на фоне беспорядков задержаны 7939 человек. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Казахстана по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Ситуационный центр МВД республики.

«Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек», — сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли у задержанных две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия, похищенные товарно-материальные ценности, а также пять угнанных машин.

Ранее в этот день пресс-служба главы государства сообщила, что в Казахстане задержаны 5,8 тыс. человек, многие из них являются иностранными гражданами.

9 января в МИД Казахстана рассказали, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Днем ранее первый заместитель главы администрации Шымкента Шынгыс Мукан рассказал, что нарушителям правопорядка платили за участие в погромах, а также выдавали энергетические напитки, чтобы они теряли контроль над собой.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии, пишут "Известия".