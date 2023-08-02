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По новым обвинениям Трампу может грозить пожизненное заключение

2 августа 2023 10:38
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По новым обвинениям Трампу может грозить пожизненное заключение

Более 50 лет лишения свободы грозит экс-президенту США Дональду Трампу по новым обвинениям по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Если он попадет в тюрьму, его безопасность продолжит обеспечивать секретная служба, следует из законов Соединенных Штатов.

Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечь бывшего президента к ответственности за "сговор с целью обмана США" (штраф и не более пяти лет тюрьмы), "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры" (срок до 20 лет), "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" (штраф или срок до 20 лет), "сговор против прав" тюремный срок до 10 лет), говорится в обнародованном обвинительном заключении.

Результат совершения деяния может осложнить ситуацию: если в результате действий фигуранта кто-то погиб, может быть назначен срок вплоть до пожизненного. В процессе штурма Капитолия погибли два человека. По словам специального прокурора Джека Смита, цель обвинений против Трампа – наказание виновных за штурм Капитолия.

Обвинение хочет, чтобы дело против Трампа рассматривалось в суде по ускоренной процедуре. Об этом сообщил специальный прокурор Джек Смит, ведущий расследование.

В обвинительном заключении отмечается, что дело Трампа будет рассматривать судья Татьяна Чуткан, которая в 2019 году приговорила Марию Бутину в 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".

До вынесения приговора Трамп считается невиновным, сообщает РИА Новости.

В случае попадания Трампа в тюрьму к нему приставят охрану из агентов секретной службы. Согласно закону, принятому еще в 1965 году, ведомство обязано защищать экс-президентов пожизненно.

Дональду Трампу предписано явиться в суд в Вашингтоне 3 августа 2023 года, пишет Смотрим.

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