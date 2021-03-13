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Петь «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде России не разрешили

13 марта 2021 10:41
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Петь Катюшу вместо гимна на Олимпиаде не разрешили

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Ранее российским спортсменам запретили использовать национальную атрибутику на крупных международных соревнованиях до 2022 года.

«Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе и на "Катюшу"», — говорится в заявлении суда (цитата по Associated Press).

В декабре 2020 года CAS сохранил правомерность санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом срок действия ограничений был сокращен с четырех до двух лет, до 16 декабря 2022 года. После этого Россия предложила использовать «Катюшу» вместо национального гимна при награждении, пишет Коммерсантъ.

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