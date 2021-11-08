Песков: ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростая

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Ситуация с мигрантами в Белоруссии непростая, большой груз ложится на плечи властей республики, которые принимают все необходимые меры. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "Известия".

«Мы не сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают необходимые меры, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Мы также не сомневаемся, что учитываются соображения безопасности и возможная обеспокоенность в связи с тем, что эти мигранты могут перетекать и на нашу территорию. Меры принимаются, ситуация непростая, и большой груз ложится на плечи белорусских властей», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день погранкомитет Белоруссии сообщил о том, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Отмечалось, что принимаются все меры, чтобы обеспечить сообщение между странами, а также безопасность людей, двигающихся вдоль дороги.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel/"Известия"