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Первый за несколько десятилетий шторм обрушился на север пустыни Сахара

10 октября 2024 20:03
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В результате наводнения погибли более 20 человек.

Первый за несколько десятилетий шторм затопил пустыню Сахара. Последствия

. В результате наводнения погибли более 20 человек.

Первый за несколько десятилетий шторм обрушился на север пустыни Сахара

Обновлено 10 октября 2024, 12:42

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Фото: AP / STR / ТАСС

Затопленные пальмы в городе Мерзуга на юго-востоке Марокко. 2 октября 2024 года

В пустыне Сахара впервые за несколько десятилетий прошел мощный шторм. Благодаря непогоде вода пришла даже в те районы, которые долгое время страдали от засухи. Об этом сообщает издание Independent, передает РБК.

Шторм обрушился на юго-восточную часть Марокко. Всего за несколько дней в некоторых районах выпало больше годовой нормы осадков. В частности, в Тагуните, деревне, расположенной в 450 км к югу от столицы Марокко, за 24 часа выпало более 100 мм осадков. В других районах среднегодовой уровень осадков составляет менее 250 мм, но сентябрьские дожди значительно превысили эти показатели.

Наводнение принесло тяжелые разрушения. Штормы привели к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире. Были разрушены фермерские хозяйства и уничтожены посевы. Метеорологи объясняют, что такие осадки стали результатом внетропических штормов (extratropical storm). Подобные явления могут влиять на погоду в регионе в течение многих месяцев и даже лет. Влажность воздуха увеличивается, что способствует большему испарению и повышает вероятность новых штормов.

При этом в результате дождей начали наполняться водой местные водохранилища. Это может стать важным фактором для борьбы с засухой в регионе, которая продолжается уже шесть лет. Дожди также могут помочь восстановить водоносные горизонты, которые находятся под пустыней, и обеспечить водой местных жителей.

 

Фото:   pxhere.com

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