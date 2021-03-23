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Первое сообщение в истории Twitter купили за почти три миллиона долларов

23 марта 2021 10:47
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Первое сообщение в истории Twitter купили за почти три миллиона долларов

Первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная ее основателем Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 миллиона долларов, сообщается на странице аукциона в Twitter.

В декабре прошлого года Дорси решил продать первую публикацию, появившуюся в соцсети в 2006 году - сообщение "Просто настраиваю свой Twttr", - в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Тогда это не привлекло внимания публики, к февралю за него предлагали не более 3,5 тысячи долларов. Однако цена начала быстро расти после того, как 5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит.

Обладателем первого твита стал пользователь соцсети под ником sinaEstvani. Как указано в его аккаунте, он живет в Малайзии и возглавляет компанию, работающую в сфере блокчейна.

Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его "в своей частной коллекции" в виде инвестиции.

Как ранее сообщал Дорси, вырученные от аукциона деньги он направит на благотворительность, пишет РИА Новости.

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