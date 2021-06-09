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Первая в мире страна узаконила биткоин в качестве платежного средства

9 июня 2021 12:31
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Первая в мире страна узаконила биткоин в качестве платежного средства

Соответствующий закон был принят парламентом Сальвадора. На создание инфраструктуры, которая позволит принимать платежи в криптовалюте, документ отводит три месяца.

Биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре в результате принятия соответствующего закона парламентом страны. Президент страны Найиб Букеле сообщил, что подпишет документ в ближайшее время, после чего тот «немедленно» вступит в силу. Для создания инфраструктуры под платежи в криптовалюте будет дано 90 дней.

Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Глава Сальвадора подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США. По словам Букеле, создание современной финансовой инфраструктуры уже в ближайшее время поможет создать новые рабочие места.

Также правительство планирует создать официальный криптокошелек, и будет хранить в нем биткоины на сумму в $150 млн в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на доллар США. По словам Букеле, создание современной финансовой инфраструктуры уже в ближайшее время поможет создать новые рабочие места.

Согласно закону, цены в Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые отчисления, сообщает РБК.

Обмен биткоинов не будет облагаться налогом на прирост капитала, при этом обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу.

В то же время в бухгалтерских целях в законе подчеркивается, что легализация биткоина не означает полную замену доллара США, он по-прежнему будет использоваться в бухгалтерии в качестве базовой валюты.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: биткоин валюта криптовалюта Сальвадор

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