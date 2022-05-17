Пентагон заверил конгрессменов, что не будет скрывать обнаружение внеземной жизни, если это когда-нибудь произойдет

147

Представители Пентагона заверили во вторник конгрессменов на слушаниях, посвященных случаям наблюдения неопознанных летающих объектов (НЛО), что не станут скрывать обнаружение внеземной жизни, если это когда-нибудь произойдет, передает ТАСС.

"Есть структуры в нашем правительстве, которые занимаются поиском жизни в других местах, и они делают это уже много десятилетий, они ищут внеземную жизнь", - сказал на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри. "Мы являемся частью того же самого правительства. И наша задача - не в том, чтобы скрыть что-то, если мы потенциально найдем что-то, а в том, чтобы понять, что может быть за пределами [нашей планеты], и изучить, что это может значить для нас, если с точки зрения обороны есть какие-то выводы и последствия для национальной безопасности", - заверил он.

Открытые слушания по НЛО

Американские законодатели во вторник впервые за несколько десятилетий провели открытые слушания, посвященные случаям наблюдения неопознанных летающих объектов. Изучением этих феноменов занимается сформированная в Министерстве обороны США специальная целевая группа.

В июне 2021 года аппарат директора Национальной разведки США распространил незасекреченную версию доклада для Конгресса относительно наблюдения НЛО. В нем констатировалось, что спецслужбы США пока не могут точно объяснить природу неопознанных летающих объектов. В основу доклада легли данные о случаях, имевших место с ноября 2004 года по март 2021 года. За это время были зафиксированы 144 неопознанных воздушных явления, 80 из них - с помощью нескольких датчиков или приборов.

Фото: pixabay