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Пентагон заверил конгрессменов, что не будет скрывать обнаружение внеземной жизни, если это когда-нибудь произойдет

17 мая 2022 23:38
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Американские законодатели во вторник впервые за несколько десятилетий провели открытые слушания, посвященные случаям наблюдения НЛО.

Представители Пентагона заверили во вторник конгрессменов на слушаниях, посвященных случаям наблюдения неопознанных летающих объектов (НЛО), что не станут скрывать обнаружение внеземной жизни, если это когда-нибудь произойдет, передает ТАСС.

"Есть структуры в нашем правительстве, которые занимаются поиском жизни в других местах, и они делают это уже много десятилетий, они ищут внеземную жизнь", - сказал на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри. "Мы являемся частью того же самого правительства. И наша задача - не в том, чтобы скрыть что-то, если мы потенциально найдем что-то, а в том, чтобы понять, что может быть за пределами [нашей планеты], и изучить, что это может значить для нас, если с точки зрения обороны есть какие-то выводы и последствия для национальной безопасности", - заверил он.

Открытые слушания по НЛО

Американские законодатели во вторник впервые за несколько десятилетий провели открытые слушания, посвященные случаям наблюдения неопознанных летающих объектов. Изучением этих феноменов занимается сформированная в Министерстве обороны США специальная целевая группа.

В июне 2021 года аппарат директора Национальной разведки США распространил незасекреченную версию доклада для Конгресса относительно наблюдения НЛО. В нем констатировалось, что спецслужбы США пока не могут точно объяснить природу неопознанных летающих объектов. В основу доклада легли данные о случаях, имевших место с ноября 2004 года по март 2021 года. За это время были зафиксированы 144 неопознанных воздушных явления, 80 из них - с помощью нескольких датчиков или приборов.

 

Фото:   pixabay

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