Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые волонтёры уже начали подготовку к старту форума «Россия — спортивная держава»
Первые волонтёры уже начали подготовку к старту форума «Россия — спортивная держава»
В Самарской области установили новый автоматический пост контроля качества воздуха
В Самарской области установили новый автоматический пост контроля качества воздуха
Пашинян заявил, что в Армении больше не будет коньяка
Пашинян заявил, что в Армении больше не будет коньяка
В Самаре покрасили крышу цирка
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные

Пашинян заявил, что в Армении больше не будет коньяка

22 октября 2025 22:01
151
Пашинян заявил, что в Армении больше не будет коньяка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране больше не будет производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого наименования. Такое заявление он сделал во время правительственного часа в парламенте.

«В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производится „Джермук“. В Армении не может производиться шампанское», — приводят слова премьер-министра РИА Новости. Пашинян также отметил, что представители авторитетных международных компаний жалуются на фальсификацию своей продукции в Армении.

Ранее, в июне 2021 года, Армения заключила соглашение с Евросоюзом о постепенном отказе от использования названия «коньяк» для своей продукции, после чего был согласован новый бренд Armenian brandy. В феврале 2024 года стартовала программа по продвижению этого бренда на международных рынках при поддержке ЕС. Такие меры связаны с требованиями защиты географических наименований и борьбой с фальсификацией алкогольной продукции.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
164
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
173
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
226
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
272
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
232
Весь список