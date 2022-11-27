парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении государства в ШОС

138

Меджлис (парламент) Ирана большинством голосов одобрил законопроект о присоединении исламской республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в воскресенье сообщило агентство Mehr.

По его данным, за законопроект проголосовали 205 парламентариев, 3 выступили против, еще 4 воздержались. Официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Ирана Абольфазль Амуйи, которого цитирует агентство, заявил, что "условием членства Ирана является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента". "Если же ШОС в ближайшее время утвердит какой-либо новый документ, меджлис также будет должен рассмотреть и одобрить его", - подчеркнул Амуйи.

30 сентября президент Ирана Эбрахим Раиси подписал законопроект о присоединении страны к Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщило агентство Клуб молодых журналистов, Раиси направил законопроект на рассмотрение в парламент страны.

15-16 сентября в Самарканде прошел саммит ШОС. Лидеры стран - участниц, в числе которых был президент РФ Владимир Путин, собрались на заседании в узком и расширенном форматах, а также провели серию двусторонних встреч. По итогам был запущен процесс приема в объединение Белоруссии в качестве полноправного участника, Иран подписал меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС. Египет и Катар стали партнерами по диалогу, а Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ начали процедуру приобретения этого статуса, пишет ТАСС