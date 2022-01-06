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Папа римский обвинил любителей домашних животных в эгоизме

6 января 2022 10:18
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Папа римский обвинил любителей домашних животных в эгоизме

Папа римский Франциск обвинил любителей домашних животных в эгоизме из-за того, что они заводят питомцев, но не желают при этом создавать семью и рожать детей. Об этом в среду, 5 января, пишет The Guardian.

Глава Ватикана сказал, что «замена» детей домашними животными «унижает нас и лишает человечности». Он добавил, что люди отказываются от сохранения ценностей материнства и отцовства, что может привести к увяданию цивилизации.

«Сегодня мы видим такую форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда у них есть один, но у них также есть собаки и кошки, которые заменяют детей, — отметил он.

По мнению главы Римско-католической церкви, если пара не может иметь детей по биологическим причинам, им стоит рассмотреть возможности усыновления.

1 января понтифик призвал заботиться о матерях и защищать женщин. Он отметил, что причинять боль женщине — значит оскорблять Бога.

В конце декабря папа римский Франциск сравнил домашнее насилие в отношении женщин с «дьявольской» жестокостью, пишут "Известия".

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