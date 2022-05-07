Оценены убытки западных банков в случае ухода из России

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Европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше десяти миллиардов долларов в случае сокращения деятельности или полного ухода из России. Об этом пишет Financial Times.

В частности, крупнейший банк Италии UniCredit зарезервировал под возможные потери в России более 1,2 миллиарда евро. Кроме того, кредитная организация предупредила о возможной потере 5,3 миллиарда евро при сценарии с уходом с российского рынка.

Французский Societe Generale, объявивший о прекращении деятельности в стране и продаже своей доли компании «Интеррос» готовится потерять на сделке 3,1 миллиарда евро. Австрийская группа Raiffeisen Bank International выделила под связанные с конфликтом на Украине убытки в первом квартале этого года 320 миллиона евро.

Американский Citigroup предупредил о возможных потерях в размере 3 миллиардов долларов и заложил под потенциальные убытки 1 миллиард. JPMorgan Chase ожидает потерять из-за событий на Украине 1 миллиард долларов, пишет Лента.

7 мая стало известно, что Raiffeisenbank International разорвала отношения с рядом российских банков. В RBI не стали раскрывать названия этих кредитных организаций. При этом в организации уточнили, что принятое решение не затрагивает ее российскую «дочку» Райффайзенбанк. Представитель RBI объяснил, что разрыв связан с желанием банка «проактивно контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета».