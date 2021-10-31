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Отель в Хургаде, где отравились 40 российских туристов, закрыли на неопределенный срок

31 октября 2021 14:52
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В дипмиссии отметили, что речь идет о легких пищевых отравлениях.

Отель AMC Royal в Хургаде, 40 российских постояльцев которого отравились, закрыт решением минтуризма Египта на неопределенный срок, пока не будет удовлетворять всем критериям работы, сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.

По словам аль-Асы, во всех отелях Египта строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, проводятся регулярные проверки. "Но случаются и человеческие ошибки, это произошло и в Хургаде", — сказал чиновник, добавив, что отель закрыт "до тех пор, пока он не будет удовлетворять всем критериям".

"Отель, где произошел инцидент, решено закрыть, он не принимает новых постояльцев – в нем проживают только те, кто приехал до этого. В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава для контроля на соответствие всем критериям, пока не закончится отдых гостей отеля", — пояснил аль-Асы.

"Отель будет закрыт, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям, точного срока нет. Оценивать эти параметры будут совместно минтуризма и минздрав", — подчеркнул чиновник.

В посольстве России в Каире ранее сообщили РИА Новости, что врачи планируют выписать госпитализированных в египетской Хургаде отравившихся туристов в воскресенье, речь идет о 40 туристах. В дипмиссии отметили, что речь идет о легких пищевых отравлениях.

 

Фото:    pixabay

 

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