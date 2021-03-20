Отдельный Instagram появится для детей младше 13 лет

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Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook создает версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет, пишет Блумберг, ссылаясь на внутренние данные IT-компании.

"Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое", — приводит агентство заявление представителя Facebook Джо Осборна.

Аналогичная технология есть и в самом Facebook — Messenger Kids. Это версия основного приложения для обмена сообщениями в соцсети, но для подростков. Там есть возможности родительского контроля. Правила Instagram также предусматривают ограничения по возрасту — пользователь должен быть старше 13 лет, пишет РИА Новости.