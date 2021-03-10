Ошибка при покупке билета стоила выигрыша в 250 миллионов долларов

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Британка Рейчел Кеннеди не смогла выиграть джекпот в размере 182 миллионов фунтов стерлингов (18,7 миллиарда рублей. — Прим. ред.) в лотерее Euromillions из-за ошибки с покупкой билета, пишет Mirror.

У 19-летней девушки в лотерее совпали все семь чисел. Она получила соответствующее оповещение на сайте лотереи.

Уверенная в своей победе, Рейчел позвонила организаторам. Они подтвердили, что у нее совпали все числа, но отметили, что ее выигрыш не засчитан из-за того, что билет не был оплачен.

Оказалось, что со счета девушки не прошла оплата, несмотря на подключенную услугу автоплатежа. Причиной ошибки стало то, что девушка не проверила баланс. Оказалось, что на ее счете было недостаточно средств в день списания, передает РИА Новости.

"Мы в курсе истории Рейчел и надеемся, что она успеет заранее купить билет на следующий большой розыгрыш", — сказали в компании Euromillions.