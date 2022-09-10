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ООН сообщила о вывезенных из украинских портов почти 2,5 млн т зерна

10 сентября 2022 09:32
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ООН сообщила о вывезенных из украинских портов почти 2,5 млн т зерна

В рамках «зерновой сделки» с Украины 108 кораблей вывезли почти 2,5 млн т зерна и другого продовольствия, сообщили в Совместном координационном центре. Агентство Anadolu подсчитало, что больше всего рейсов прибыло в Турцию

По данным Совместного координационного центра, в рамках «зерновой сделки» из украинских портов 108 судов перевезли 2 463 991 т зерна и других продуктов питания, пишет РБК.

Турецкое агентство Anadolu опубликовало статистику, согласно которой по состоянию на 8 сентября 2,5 млн т продовольствия вывезли 105 кораблей, из которых 39 уже достигли пунктов назначения, а еще 66 находятся в пути. Агентство подсчитало, что 21 судно зашло в порты Турции, по четыре — в гавани Египта и Италии, три корабля доставили груз в Румынию. В порты Англии, Греции, Джибути, Израиля, Испании, Ирландии и Нидерландов прибыло по одному кораблю.

Корабли с продовольствием выходят из украинских портов в рамках «зерновой сделки», соглашение по которой Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления.

Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа, а спустя пять дней в Черноморске пришвартовался первый с начала военных действий иностранный сухогруз. В числе рейсов, вывозящих украинское зерно — два корабля, которые отправились в Йемен и Джибути в рамках продовольственной программы ООН.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что большая часть поставок идет европейским странам, а африканские страны «грубо кинули». Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласился с ним, выразив сожаление по этому поводу.

Путин также указывал, что до конца года Россия поставит на экспорт 30 млн т зерновых, но страна готова увеличить поставки до 50 млн т.

 

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