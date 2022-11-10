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Общее число мультимиллионеров снизилось во всех странах, кроме Китая, показало исследование

10 ноября 2022 20:36
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Эксперты анализировали круг людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов.

Во всем мире число людей со сверхвысоким состоянием снизилось на шесть процентов по итогам первой половины этого года, говорится в докладе компании Wealth-X, передает РИА Новости.

"В первой половине 2022 года доля богачей по всему миру сократилась на шесть процентов, до 392 410 человек. По сравнению с прошлым годом ситуация резко изменилась, такой спад наблюдается впервые с 2018 года", — заключили специалисты.

Эксперты анализировали круг людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов. Снижение их числа указывает на разворот тренда на увеличение сверхбогатых. По мнению аналитиков, на показатель негативно повлияли последствия конфликта на Украине.

При этом Китай остается единственным крупным рынком, где зафиксирован рост количества мультимиллионеров, подчеркнули в отчете.

 

Фото:   ru.freepik.com

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