NYT: в результате ДТП в Калифорнии погибли не менее 15 человек

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По меньшей мере 15 человек погибли в результате ДТП с участием грузовой фуры на юге штата Калифорния, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя дорожно-транспортной службы.

По данным издания, автомобиль, в котором находились 27 пассажиров, столкнулся с грузовой фурой, перевозившей гравий. 14 человек погибли на месте. Еще девять человек были доставлены в больницы, впоследствии один из них умер.

Причины происшествия не приводятся.

Фото: соцсети