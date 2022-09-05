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Новым премьером Великобритании избрали главу МИД Лиз Трасс

5 сентября 2022 15:50
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Кандидатуру Трас поддержало большинство членов Консервативной партии, голосование проводилось c конца июля по почте.

Новым главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании станет министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом на церемонии в Лондоне объявили председатель Консервативной партии Эндрю Стивенсон и глава руководящего комитета партии Грэм Брэди, сообщает РБК.

Выборы главы консерваторов завершились 2 сентября, около 170 тысяч членов партии проголосовали по почте, результаты подсчитывали плоть до 5 сентября. Церемония оглашения результатов прошла в конгресс-центре имени королевы Елизаветы II в центре британской столицы в присутствии парламентариев и членов палаты лордов, трансляцию вел телеканал Sky News.

Соперником Трасс был экс-министр финансов Риши Сунак, который возглавлял казначейство с февраля 2020 года по 5 июля 2022 года. Кандидатуры Трасс и Сунак попали в итоговый бюллетень после нескольких раундов голосования в парламентской франции консерваторов во второй половине июля. Изначально кандидатуры на пост лидера партии выставили 12 консерваторов.

Трасс придерживается линии, близкой к той, что проводил на посту премьера Джонсон: она заявила о намерении продолжать поддержку Украины, не смягчать политику в отношении России и Китая, поддерживать население Британии в условиях резкого роста цен на энергоносители.

 

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP / РБК
 

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