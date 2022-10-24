Новым премьером Британии стал экс-глава Минфина Риши Сунак

125

Новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал бывший глава Минфина Риши Сунак, сообщил председатель руководящего комитета партии Грэм Брейди, передает РИА Новости.

Сунак остался единственным претендентом на пост после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру.

Для участия в выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии тори. Если это удастся сделать только одному политику, то он автоматически становится лидером партии и премьером.

Экс-премьер Борис Джонсон, несмотря на ожидания, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.

Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым политиком индийского происхождения на этом посту. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело к уходу с поста и самого премьера.

Занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

Фото: AP Photo / David Cliff / РИА Новости