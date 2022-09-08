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Новый британский монарх, сын Елизаветы II, взял имя Карл III. Об этом 8 сентября сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в обращении к британцам, пишут "Известия".

«Сегодня корона переходит, как это происходило уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства — Его Величеству королю Карлу III», — приводит ее слова CNN.

Она подчеркнула, что жители страны скорбят вместе с королем о потере его матери.

«И пока мы скорбим, мы должны объединиться как народ, чтобы поддержать его», — добавила Трасс.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 8 сентября.

Фото: REUTERS/Arthur Edwards/"Известия"