Новое оружие США обгоняет гиперзвуковые ракеты

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Непревзойденная точность, атака со скоростью света, уничтожение ракет и беспилотников — в США изготовили макет лазерной пушки воздушного базирования.

Макет корпуса бортового боевого лазера Исследовательская лаборатория ВВС США получила в конце февраля. Энергетическая установка и система управления лучом поступит на тестирование к середине лета. А в 2024-м рассчитывают приступить к полноценным наземным испытаниям всего комплекса.

Программа SHIELD (Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator) стартовала в 2016-м. В Пентагоне собирались испытать первый образец боевого лазера в 2021-м, однако сроки пришлось скорректировать из-за множества нерешенных проблем, связанных с применением таких систем в качестве бортового вооружения самолетов.

SHIELD позиционируют в первую очередь как средство обороны. Лазер должен сбивать приближающиеся к самолету ракеты класса "земля — воздух" или "воздух — воздух". Причем вооружать им американцы хотят не только крупную технику вроде летающих артбатарей AC-130, но и истребители.

Со временем лазерные пушки приспособят и для ударов по наземной инфраструктуре. Разработчики уверены, что это изменит тактику боя. Правда, проект пока лишь на бумаге. Многие специалисты его критикуют, а в Министерстве обороны США считают, что в ближайшей перспективе сбивать ракеты с помощью лазера вряд ли удастся, пишет РИА Новости.

Фото © Lockheed Martin