Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы в 2021 году сэкономили на новогодних подарках детям
Самарцы в 2021 году сэкономили на новогодних подарках детям
В Тольятти разыскивают подозреваемых в совершении тяжкого преступления
В Тольятти разыскивают подозреваемых в совершении тяжкого преступления
В ПФР заявили, что жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%
В ПФР заявили, что жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%
В Жигулевске пьяная девушка ограбила пенсионерку и пошла гулять дальше
В Жигулевске пьяная девушка ограбила пенсионерку и пошла гулять дальше
Netflix выпустит голливудскую версию «Иронии судьбы» 31 декабря
Netflix выпустит голливудскую версию «Иронии судьбы» 31 декабря
Инспекторы ДПС познакомили детей со служебным транспортом, на котором они ежедневно несут службу.
Сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся «Медико-технического лицея» Самары урок безопасности
При оформлении материалов правонарушения все административные процедуры осуществляются полицейским в зоне действия видеорегистратора.
Госавтоинспекция региона разъясняет ответственность за дачу взятки должностному лицу
Фонд, созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, предлагает промышленным предприятиям льготные условия софинансирования проектов.
При поддержке регионального Фонда развития промышленности в Самарской области реализуется 11 инвестпроектов 
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Netflix выпустит голливудскую версию «Иронии судьбы» 31 декабря

25 декабря 2021 10:12
121
Netflix выпустит голливудскую версию «Иронии судьбы» 31 декабря

Голливудская версия фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Марюса Вайсберга выйдет на платформе Netflix 31 декабря.

Американская картина называется «О судьбе» (About Fate). Роль Лукашина в ней исполнит известный по сериалу «Фарго» актер Томас Манн. В отличие от советской версии, американскому герою по сюжету всего 30, а не 40 лет.

В главной женской роли снялась Эмма Робертс, а образ Ипполита в проекте Netflix воплотил британский актер китайского происхождения Льюис Тан.

В апреле Вайсберг уточнил, что задумка оригинального фильма оказалась актуальной в современных реалиях США. По его словам, инициативу съемки англоязычной версии фильма в Голливуде восприняли положительно, пишут "Известия".

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
24 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
477
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
441
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
24 декабря 2021  13:27
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
469
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
24 декабря 2021  11:45
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
413
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
692
Весь список