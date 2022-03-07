Netflix решил приостановить работу в России

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Американский стриминговый сервис кино и сериалов Netflix приостанавливает работу на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил в воскресенье, 6 марта, журнал Variety со ссылкой на заявление представителя компании.

«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», — приводит издание слова собеседника.

Ранее, 3 марта, стало известно, что Netflix приостановил работу над российскими проектами из-за ситуации на Украине.

Среди невыпущенных проектов — сериал «Анна К» по мотивам произведения Льва Толстого «Анна Каренина» со Светланой Ходченковой в главной роли, шоу с Александром Петровым, сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук, продюсерами которого стали Ирина Смирнова и Александр Кушаев.

Кроме того, Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов. Согласно закону о «приземлении», онлайн-кинотеатр должен был с 1 марта включить в сетку вещания Первый канал, «Россию 1», «Спас», «Домашний», ТВ-3 и «Муз-ТВ», пишут "Известия".